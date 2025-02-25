Украинские солдаты готовятся к отступлению из Курской области. Они выйдут из оккупированных территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Солдаты ВС РФ ведут активные боевые действия в Курской области. Из-за этого у украинских боевиков начались проблемы с логистикой, отметил источник.

Российские бойцы установили контроль над трассой из Юнаковки Сумской области в Суджу. В ВСУ ее уже называют «дорогой смерти».

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли 220 человек в Курской области.