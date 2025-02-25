Украинские войска потеряли 220 человек в Курской области за сутки

ВС РФ ликвидировали 220 украинских военнослужащих в Курской области за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ потеряли 25 боевых бронемашин, 2 танка, 5 пунктов управления БПЛА, 1 БТР, 18 автомобилей, различные орудия, 3 склада с боеприпасами.

Бойцы российской группировки войск «Север» осуществили наступательные действия. Они поразили различные формирования ВСУ возле Викторовки, Гончаровки, Гуева и еще 10 населенных пунктов Курской области.

Противник дважды пытался контратаковать, но его попытки были отражены.

Благодаря ударам авиации и артиллерии украинские силы потерпели поражение возле еще 11 населенных пунктов региона. Кроме того, противник потерял живую силу и технику около 6 населенных пунктов Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились 63325 военнослужащих, огромного количества техники и орудий.

Ранее стало известно о потерях ВСУ с начала украинского конфликта. Они превысили миллион человек.