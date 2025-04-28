ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село освободили от ВСУ подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий.

Российские войска поразили различные формирования ВСУ, включая механизированные и штурмовые бригады.

Ранее ВС РФ уничтожили несколько беспилотников «Баба-яга» в Харьковской области. Это сделали бойцы группировки «Север».