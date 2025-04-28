ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области
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Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село освободили от ВСУ подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий.
Российские войска поразили различные формирования ВСУ, включая механизированные и штурмовые бригады.
Ранее ВС РФ уничтожили несколько беспилотников «Баба-яга» в Харьковской области. Это сделали бойцы группировки «Север».