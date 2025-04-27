сегодня в 15:29

ВС РФ уничтожили несколько беспилотников «Баба-яга» в Харьковской области

Российские военные ликвидировали несколько тяжелых украинских дронов «Баба-яга», это сделали бойцы группировки «Север» в зоне проведения спецоперации в Харьковской области, сообщает ТАСС .

Минобороны опубликовало видео уничтожения таких БПЛА. Бойцы выслеживают и сбивают эти аппараты.

Расчеты боевых дронов группировки «Север» сутками дежурят в небе в Харьковской области. Они оперативно выявляют ударные дроны ВСУ, у которых есть система сброса мин, или те, которые могут стрелять.

На видео от министерства обороны российские расчеты FPV-дронов сбили несколько беспилотников типа «Баба-яга» в воздухе.

Также ранее российские штурмовики нашли цех ВСУ по сборке дронов-камикадзе в Дзержинске (ДНР). Его ликвидировали.