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Российские штурмовики обнаружили цех по сборке дронов в Дзержинске

Российские штурмовики нашли цех Вооруженных сил Украины по сборке дронов-камикадзе в Дзержинске (ДНР), сообщает РИА Новости .

«Нам попался цех по сборке FPV. Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали», — рассказал штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.

По его словам, там собирались дроны с нагрузкой в 7—8 кг.

Отмечается, что цех был уничтожен.

Ранее благодаря успешной операции российских специалистов по кибербезопасности из Службы специальных сетевых операций (СССО) удалось обнаружить и уничтожить крупный центр производства беспилотников в столице Украины.