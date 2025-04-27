Российские штурмовики обнаружили цех по сборке дронов в Дзержинске
Российские штурмовики нашли цех Вооруженных сил Украины по сборке дронов-камикадзе в Дзержинске (ДНР), сообщает РИА Новости.
«Нам попался цех по сборке FPV. Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали», — рассказал штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.
По его словам, там собирались дроны с нагрузкой в 7—8 кг.
Отмечается, что цех был уничтожен.
Ранее благодаря успешной операции российских специалистов по кибербезопасности из Службы специальных сетевых операций (СССО) удалось обнаружить и уничтожить крупный центр производства беспилотников в столице Украины.