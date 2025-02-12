Российские военные уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ

Благодаря успешной операции российских специалистов по кибербезопасности из Службы специальных сетевых операций (СССО) удалось обнаружить и уничтожить крупный центр производства беспилотников в столице Украины, пишет Mash .

Хакеры провели успешную атаку на компьютерные системы руководящего состава предприятия, что позволило получить точные координаты вражеского военного объекта, после чего ликвидировать его.

12 февраля в ранние часы российские «Искандеры» нанесли точный удар по секретному производственному комплексу. Целью стала компания «Стрим техно», специализировавшаяся на массовом изготовлении легких дронов для украинской армии.

Специалистам СССО удалось собрать обширный массив данных после проникновения в компьютерные системы сотрудников. В распоряжении хакеров оказались не только производственные показатели и персональные сведения работников, но и детальная фотодокументация всех производственных участков — от сборочного конвейера до испытательных цехов FPV-дронов.

Особую ценность представляли полученные географические координаты объекта.