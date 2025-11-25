Российские военные продолжают наступать на красноармейском направлении. Противник пытается стянуть сюда свои силы, но безуспешно, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на военного корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Украинские военные массово сдаются в плен на этом направлении. Например, среди пленных обнаружились бойцы 38-й элитной бригады морской пехоты ВСУ из Димитрова. Они сдались бойцам российской группировки войск «Центр».

По словам пленных, командование завело их на позиции и оставило. Офицеры ВСУ успели покинуть эту точку еще две недели назад, приказав своим бойцам «держаться».

Однако удерживать свои позиции украинские войска не могут, так как постоянно находятся под огнем. Попытки скопить силы для них оборачиваются неудачей — резервы противника уничтожаются расчетами «Града» группировки «Центр».

Единственное рабочее вооружение, оставшееся у ВСУ здесь, — это FPV-дроны. Но ВС РФ борются с ними точными залпами по целям.

Ранее стало известно, что ВСУ начали расстреливать собственных солдат при попытке сдаться в плен. Такой случай был зафиксирован в Харьковской области.

