По данным российских силовых ведомств, украинские войска открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен российским вооруженным силам в Харьковской области, об этом сообщает ТАСС .

По данным осведомленных источников, в районе Харькова в ходе наступления были захвачены в плен два бойца 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Во время попытки сдачи в плен они неоднократно подвергались обстрелам с беспилотных летательных аппаратов своих же подразделений, что создавало препятствия для их добровольной капитуляции.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Купянске и Красноармейске, не имеют возможности сдаться из-за угрозы расстрелов и атак с применением БПЛА со стороны ВСУ.

В то же время российская армия создала все необходимые условия для сдачи в плен украинских солдат.

