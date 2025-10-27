ВС РФ не дают украинским солдатам прорвать окружение в Купянске и Красноармейске

ВС РФ продолжают ликвидировать украинских солдат, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске. Попытки противника вырваться из кольца пресекаются, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Купянске украинские формирования четырежды пытались прорваться сквозь окружение. Они хотели перейти на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.

Однако российские военные с помощью огня артиллерии и БПЛА пресекли эти попытки. В результате уничтожено до 50 солдат ВСУ. Также ликвидированы шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви».

В Красноармейске российские штурмовые группы активно наступают в районе железнодорожного вокзала. За день уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

Между тем ВС РФ освободили еще три населенных пункта в зоне СВО. Они взяли под контроль Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

