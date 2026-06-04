Соглашение о подготовке новых кадров для нефтепереработки подписали на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компания и вуз займутся развитием цифровых инструментов для управления нефтеперерабатывающим производством, а также подготовкой кадров нового образца для этой сферы. В столице выпускники университета получат возможность работать на современном Московском НПЗ.

«Совместно с Губкинским университетом мы развиваем прикладную российскую науку и формируем основу для дальнейшей цифровой трансформации нефтепереработки. Партнерство позволит ускорить внедрение IT-решений для непрерывного повышения эффективности и безопасности производства. Ключевой элемент этого сотрудничества — формирование нового поколения специалистов для нефтепереработки, способных создавать и внедрять цифровые решения в технологические процессы. Такие кадры будут определять технологическое лидерство отрасли в ближайшие десятилетия, и мы целенаправленно готовим их вместе с университетом», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Главная цель партнерства — ускорить процесс превращения научных наработок в практические решения для нефтеперерабатывающих заводов. Для этого «Газпром нефть» создаст учебные стенды, позволяющие работать с актуальными промышленными системами: студенты смогут разрабатывать и испытывать цифровые модели технологических процессов на этих стендах. Партнеры также соберут библиотеку цифровых моделей, нацеленных на повышение производственной эффективности с акцентом на искусственный интеллект и цифровые двойники.

«Наше предприятие уверенно движется к статусу первого по-настоящему цифрового завода в отрасли. Уже сейчас успешно внедрены и работают цифровые двойники всех технологических установок, которые оптимизируют процессы нефтепереработки. Широко применяются системы, повышающие надежность оборудования. Такие решения делают труд персонала более комфортным и создают новые рабочие места. Выпускники Губкинского университета смогут в полной мере применить полученные знания на практике и построить карьеру востребованного специалиста. Мы будем рады предложить им лучшие условия труда», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Другое направление совместной работы — воспитание профессионалов нового типа, сочетающих инженерные знания и цифровые навыки. Обычный айтишник зачастую не разбирается в тонкостях отрасли, а технолог не всегда уверенно владеет современными цифровыми инструментами — чтобы решить эту проблему, в образовательные планы университета включат специализированные IT-курсы для будущих нефтяников. Кроме того, студентам предоставят возможность проходить практику и готовить дипломные проекты в инженерных центрах «Газпром нефти».

«Губкинский университет одним из первых начал внедрять технологии цифровых двойников в образовательные процессы, наши научные коллективы ведут исследования в области цифровых моделей, позволяющих повысить эффективность нефтедобычи и нефтепереработки. Это одно из самых перспективных направлений. Сотрудничество с предприятиями имеет здесь критическое значение, поэтому партнерство с „Газпром нефтью“ — важный шаг», — пояснил ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов.

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