ВС РФ нанесли удар в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
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Российские военные ударили в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА Новости.
Об этом заявили в пророссийском сопротивлении.
Кроме того, были слышны взрывы в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Полтавской областях Украины.
В Одессе, по сведениям местных СМИ, после взрывов не работает электротранспорт, еще отключили водоснабжение.
Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что российские военные наносят удары по Украине. Взрывы слышны в нескольких областях.