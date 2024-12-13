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ВС РФ нанесли удар в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Российские военные ударили в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА Новости .

Об этом заявили в пророссийском сопротивлении.

Кроме того, были слышны взрывы в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Полтавской областях Украины.

В Одессе, по сведениям местных СМИ, после взрывов не работает электротранспорт, еще отключили водоснабжение.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что российские военные наносят удары по Украине. Взрывы слышны в нескольких областях.