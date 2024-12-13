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Военкор Котенок: сейчас по Украине наносится ракетный удар

ВС РФ сейчас наносят удар по территории Украины. Взрывы слышны в Киевской, Харьковской, Черкасской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской и Львовской областях, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Он добавил, что удары были и в районе аэродрома в Староконстантинове.

По его словам, в Одессе, по предварительным сведениям, прилетело по подстанции.

Ранее сообщалось, что Россия может в скором времени атаковать Украину баллистической ракетой новейшего комплекса «Орешник».