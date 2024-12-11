сегодня в 18:37

На Западе предупредили о готовящемся ударе баллистическим «Орешником» по Украине

Россия может вновь атаковать Украину баллистической ракетой новейшего комплекса «Орешник», сообщают агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников. Оба СМИ утверждают, что «Орешник» могут запустить по Украине «в ближайшие дни».

Вместе с тем власти США полагают, что «Орешник» не сможет изменить ход конфликта, отмечает Reuters. Прочих подробностей о предполагаемой подготовке атаки ракетным комплексом агентства не приводят.

Между тем Минобороны России заявило, что утром 11 декабря украинские военные атаковали военный аэродром Таганрог, использовав 6 баллистических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела ранения получили российские армейцы, также незначительно повреждены три военные автомашины.

Баллистические ракеты своих целей не достигли — 2 из них были сбиты, а оставшиеся 4 отклонились от курса.

Оборонное ведомство России доложило, что готовит ответ на атаку по таганрогскому аэродрому.