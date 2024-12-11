Минобороны России подтвердило, что утром 11 декабря аэродром Таганрога обстреляли 6 баллистическими ракетами ATACMS. В результате атаки были ранены российские армейцы, также повреждена военная техника и здания на технической территории объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты достоверно установили, что Украина обстреляла российский аэродром баллистикой. Для удара применили 6 ракет ATACMS, заявило министерство.

Ведомство также доложило, что 2 американские ракеты удалось сбить зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь», оставшиеся 4 боеприпаса смогли отклонить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава», — сообщили в министерстве.

В результате атаки два здания на территории аэродрома посекло осколками, также повреждены три военных машины и гражданские авто, стоявшие на прилегающей к аэродрому парковке.

Минобороны пообещало ответить на удар баллистическими ракетами ATACMS по российскому аэродрому.