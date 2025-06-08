сегодня в 12:04

ВС РФ ликвидировали националистов батальона «Азов»* и наемников в ДНР

Националисты батальона «Азов»* и наемники были уничтожены российскими войсками при освобождении населенного пункта Заря в ДНР, сообщает РИА Новости .

Населенный пункт был взят под контроль бойцами подразделений «Южной» группировки войск. Об этом ранее заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам одного из российских офицеров, Заря была хорошо укреплена. Он добавил, что ВС РФ заполучили в трофеи шевроны «Азова»* и наемников.

Офицер предположил, что в населенном пункте располагались как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.

Ранее Минобороны также сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Его реализовывают бойцы группировки войск «Центр».

* Террористическая организация, запрещена в России