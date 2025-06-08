ВС РФ ликвидировали националистов батальона «Азов»* и наемников в ДНР
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Националисты батальона «Азов»* и наемники были уничтожены российскими войсками при освобождении населенного пункта Заря в ДНР, сообщает РИА Новости.
Населенный пункт был взят под контроль бойцами подразделений «Южной» группировки войск. Об этом ранее заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
По словам одного из российских офицеров, Заря была хорошо укреплена. Он добавил, что ВС РФ заполучили в трофеи шевроны «Азова»* и наемников.
Офицер предположил, что в населенном пункте располагались как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.
Ранее Минобороны также сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Его реализовывают бойцы группировки войск «Центр».
* Террористическая организация, запрещена в России