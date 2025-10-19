сегодня в 07:28

Возгорание на газзаводе произошло после атаки украинских БПЛА под Оренбургом

Украинские боевики попытались нанести удар по газзаводу в Оренбургской области. Инфраструктура предприятия получила частичные повреждения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

После удара беспилотника загорелся один из цехов. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

Работники газзавода не пострадали. Для ближайшего населенного пункта объект не представляет угрозы.

Ранее сообщалось, что над Оренбургом услышали звуки пяти-семи взрывов. Местные жители допустили, что это работали средства ПВО.

