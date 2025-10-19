сегодня в 05:37

SHOT: несколько взрывов прогремело над Оренбургом

Над Оренбургом прогремело несколько взрывов прогремело, местные жители слышали звуки работы ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, были слышны 5-7 громких хлопков.

Кроме того, наблюдались яркие вспышки в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее сообщалось, что аэропорт Оренбурга временно закрыт на фоне объявленной опасности атаки беспилотников в регионе.

