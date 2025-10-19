В аэропорту Оренбурга ввели план «Ковер»

Транспорт

Аэропорт Оренбурга временно закрыт на фоне объявленной опасности атаки беспилотников в регионе, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем  Telegram-канале.

«Введен режим воздушных ограничений: план „Ковер“», — отметил он.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что опасность атаки беспилотников сохраняется.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников.

