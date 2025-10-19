ПВО за два часа уничтожила 20 украинских БПЛА

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 21:00 мск до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 7 беспилотников было сбито над территорией Курской области, 4 — над территорией Ростовской области, 4 — над Брянской областью, 2 — над территорией Белгородской области, 2 — над Волгоградской и один — над Тульской областью.

Ранее российские средства ПВО за ночь ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.