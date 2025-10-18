сегодня в 07:54

Российские средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО за ночь ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

12 БПЛА ВСУ уничтожили над Брянской областью. По пять беспилотников сбили над Калужской и Республикой Башкортостан.

Три БПЛА ВСУ ликвидировали над Московской областью. По два беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями.

По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Волгоградской, Рязанской, Курской, Тамбовской, Самарской и Тульской. Шесть беспилотников сбили над Черным морем.

