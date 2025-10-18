Российские средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ над регионами РФ за ночь

Спецоперация

Российские средства ПВО за ночь ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

12 БПЛА ВСУ уничтожили над Брянской областью. По пять беспилотников сбили над Калужской и Республикой Башкортостан.

Три БПЛА ВСУ ликвидировали над Московской областью. По два беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями.

По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Волгоградской, Рязанской, Курской, Тамбовской, Самарской и Тульской. Шесть беспилотников сбили над Черным морем.

