Восток Купянска в Харьковской области полностью освобожден

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Восточная часть Купянска в Харьковской области полностью освобождена. Окруженную группировку ВСУ уничтожают солдаты 6-й российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

Площадь Купянска составляет 33,4 квадратных километра. Население — 26,6 тыс. человек.

8 ноября сообщалось, что российские войска установили контроль над улицей Леси Украинки на западе Купянска. Освобождение этой части города продолжается.

