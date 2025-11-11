Восток Купянска в Харьковской области полностью освобожден
Восточная часть Купянска в Харьковской области полностью освобождена. Окруженную группировку ВСУ уничтожают солдаты 6-й российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.
Площадь Купянска составляет 33,4 квадратных километра. Население — 26,6 тыс. человек.
8 ноября сообщалось, что российские войска установили контроль над улицей Леси Украинки на западе Купянска. Освобождение этой части города продолжается.
