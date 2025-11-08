сегодня в 10:30

Российские войска установили контроль над улицей Леси Украины на западе Купянска

Солдаты ВС РФ выбили противника и установили полный контроль над улицей Леси Украинки на западе Купянска в Харьковской области. Освобождение этой части города продолжается, рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик на видео, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

Российские солдаты выбивают боевиков ВСУ на улицах 1-я Западная, Левадный въезд и Сеньковская.

Во время боевых действий были ликвидированы 10 украинских военных. Они пытались удерживать позиции, но безуспешно.

Также атакам подвергаются украинские боевики, которые сидят в лесополосе на южной окраине Купянска.

Площадь города составляет 33,4 квадратных метра. Население — 26,2 тыс. человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.