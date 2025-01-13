Восемь украинских беспилотников уничтожили в РФ за ночь
Над тремя российским регионами прошлой ночью сбили восемь дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Их ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Шесть аппаратов уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Брянской и Белгородской областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате нападения на машину в регионе пострадали два человека. ВСУ били по движущемуся авто.