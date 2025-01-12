сегодня в 22:58

В результате атаки на машину в Белгородской области пострадали два человека

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области выросло до двух, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В Грайворонскую ЦРБ обратился муж пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. Его направили в областную клиническую больницу.

Рядом с селом Дунайка Грайворонского округа Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника ударили по движущемуся автомобилю. Пострадала мирная жительница.

Также в результате атаки повреждены три машины.