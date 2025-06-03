Восемь украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

Над российскими регионами и Азовским морем прошлой ночью уничтожены восемь дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

С 20 часов 2 июня до 7 часов 3 июня аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

Три БПЛА ликвидировали над Крымом, по два — над Курской и Белгородской областями, один — над Азовским морем.

Также этой ночью атака беспилотников противника оставила без света часть Херсонской области. Там работала система ПВО.