Атака дронов ВСУ оставила без света часть Херсонской области

Массированный налет украинских БПЛА привел к частичному отключению электроэнергии в нескольких округах Херсонской области, сообщила ТАСС пресс-служба губернатора Владимира Сальдо.

Системы противовоздушной обороны активно работают над отражением атаки на регион, уничтожив уже несколько дронов самолетного типа, написал ранее Сальдо в своем Telegram-канале.

В Геническом округе официально объявлена ракетная опасность

В Мелитополе ситуация развивается по аналогичному сценарию — мэрия города сообщила о звуках взрывов и перебоях в электроснабжении на фоне интенсивной работы ПВО.