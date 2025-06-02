Дроны ВСУ атаковали Мелитополь
Мелитополь после ударов беспилотников ВСУ остался без света
В Мелитополе зафиксированы перебои с электричеством на фоне работы противовоздушной обороны, сообщили в администрации города.
По предварительным данным, часть воздушных целей уничтожена, но несколько беспилотников достигли жилых кварталов.
В администрации уточняют количество поврежденных домов и возможных пострадавших.
Параллельно в Херсонской области продолжается отражение массированной атаки — губернатор Владимир Сальдо подтвердил уничтожение группы дронов самолетного типа.