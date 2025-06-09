Воробьев поручил уделять особое внимание участникам СВО, получившим тяжелые ранения

«Мы должны не просто знать, а понимать, что у нас проходит у каждого из 800 ребят, которые имеют тяжелую инвалидность. Есть другие категории, одна из них - те, кто сегодня находится на передовой, те, с кем потеряна связь, все это мы видим в обращениях семей, жителей и Фонда защитника Отечества и, соответственно, к нам», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, это необходимо администрировать, участвовать во всех мероприятиях, а также находить рецепты своевременной помощи.