Воробьев рассказал о сопровождении семей участников СВО

Он выразил надежду, что и региональный, и федеральный депутатские корпуса оказывают внимание, заботу тем семьям, которые по тем или иным причинам испытывают сложности.

«Где-то это документы, где-то это выплаты. Где-то вопросы, которые очень деликатные, даже не хочу вслух проговаривать, но понятно, что они касаются детей и решения разных моментов — сад, школа, поступление, отдых. Такая возможность у нас тоже есть. Уверен, коллеги, вы разделяете со мной вот этот посыл. Я очень прошу вас так же добросовестно эту работу сопровождать», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.