Вооруженная охрана «Газпром нефтехим Салавата» сбила дрон ВСУ в Башкирии

Спецоперация

Вооруженной охране ООО «Газпром нефтехим Салават» удалось сбить вражеский беспилотник во время украинской атаки на башкирское промышленное предприятие, сообщает РИА Новости.

«Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа», — заявили в экстренных службах.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что 13 сентября украинские беспилотники самолетного типа атаковали промышленное предприятие в Уфе. Один из сбитых дронов упал на территорию предприятия, после чего возник пожар.

Глава региона добавил, что второй вражеский дрон также был ликвидирован. В настоящее время в Башкирии все службы приведены в боевую готовность.

