Вооруженная охрана «Газпром нефтехим Салавата» сбила дрон ВСУ в Башкирии

Вооруженной охране ООО «Газпром нефтехим Салават» удалось сбить вражеский беспилотник во время украинской атаки на башкирское промышленное предприятие, сообщает РИА Новости .

«Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа», — заявили в экстренных службах.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что 13 сентября украинские беспилотники самолетного типа атаковали промышленное предприятие в Уфе. Один из сбитых дронов упал на территорию предприятия, после чего возник пожар.

Глава региона добавил, что второй вражеский дрон также был ликвидирован. В настоящее время в Башкирии все службы приведены в боевую готовность.

