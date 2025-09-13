Хабиров: в Уфе на территорию «Башнефти» упал сбитый украинский дрон
13 августа беспилотной атаке со стороны представителей киевского режима подверглось предприятие «Башнефть», находящееся в Уфе. Один из сбитых дронов упал на территорию предприятия, после чего возник пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
По словам Хабирова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки использовали беспилотники самолетного типа. Один из дронов обнаружили и начали за ним следить.
«Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — рассказал глава региона.
Второй вражеский беспилотник также был успешно сбит. На данный момент компетентные органы устанавливают место его падения, а также выясняют, какими оказались последствия.
В настоящее время в Башкирии все службы приведены в боевую готовность. Ситуацию контролируют компетентные органы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Уфе, после чего на его территории начался пожар.
