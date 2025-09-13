В Уфе на территории нефтезавода произошел пожар
Жители Уфы сообщили, что на территории завода «Новойл» после беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар. С территории предприятия в небо поднимается черный дым, сообщает «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщают, что заметили пожар на территории завода. По их утверждениям, происшествие случилось после атаки ВСУ.
Местные власти пока никаких комментариев на этот счет не давали. Официальной информации о том, что в Уфе горит завод, на момент публикации заметки нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи представители киевского режима атаковали российские регионы с помощью 42-х дронов.