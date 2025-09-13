сегодня в 16:48

В Уфе на территории нефтезавода произошел пожар

Жители Уфы сообщили, что на территории завода «Новойл» после беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар. С территории предприятия в небо поднимается черный дым, сообщает «Осторожно, новости» .

Очевидцы сообщают, что заметили пожар на территории завода. По их утверждениям, происшествие случилось после атаки ВСУ.

Местные власти пока никаких комментариев на этот счет не давали. Официальной информации о том, что в Уфе горит завод, на момент публикации заметки нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи представители киевского режима атаковали российские регионы с помощью 42-х дронов.