Минобороны: средства ПВО ночью ликвидировали 42 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили 42 украинских БПЛА за ночь. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

15 беспилотников сбили над Ростовской областью. 12 уничтожили над Белгородской.

10 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, по одному над Калужской, Смоленской и Курской. Также два беспилотника сбили над Крымом.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что рядом с ж/д вокзалом столицы региона обнаружили беспилотники ВСУ. Предметы выглядели, как гражданские мультикоптеры, однако права на полеты им не давали.