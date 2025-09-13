Чибис: около вокзала в Мурманске заметили беспилотники

Губернатор Мурманска Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале , что около железнодорожного вокзала были замечены беспилотники.

По его словам, информации о разрешениях на их полеты нет. Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские.

Он призвал жителей временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала. Позже глава региона сообщил, что вокзал работает в штатном режиме.

«Опасность миновала. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу», — отметил он.