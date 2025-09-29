Военный эксперт призвал не брать на веру разрешение на дальнобойные удары Украине по РФ

Военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов в беседе с РИАМО выразил сомнение в возможности того, что президент США Дональд Трамп разрешит Украине наносить удары вглубь территории России.

«Говоря о столь непростом решении, (удары вглубь территории России – ред.) политически сложном, в международном плане неоднозначном решении просто так. Письменного ничего про это не было. Мало ли, что он мог сказать господину Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому — ред.) в дружеском разговоре?», — Насонов.

Эксперт добавил, что национальный лидер США регулярно меняет свою риторику, тем самым заставляя весь мир говорить о своей персоне и его решениях.

Насонов заключил, это классическое поведение Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп не запретил ВСУ бить вглубь РФ.