«Неприкосновенных мест нет»: Трамп разрешил ВСУ бить вглубь РФ

сегодня в 08:40

США не запрещают ВСУ атаковать РФ в глубину ее территории. Так спецпосланник президента Штатов по Украине Кит Келлог ответил на вопрос журналиста Fox News о том, считает ли американский лидер Дональд Трамп допустимым для Киева наносить дальнобойные удары, сообщает РИА Новости .

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио сделали однозначные заявления. Украине разрешили использовать любые возможности для атак вглубь территории России, считает дипломат.

Келлог добавил, что у ВСУ отсутствуют «неприкосновенные места» для атак вглубь РФ. Однако спецпосланник президента США не раскрыл, разрешают ли Украине атаковать Россию с использованием американского оружия.

При этом Келлог допустил, что Киев просит передать дальнобойные ракеты Tomahawk именно для ударов вглубь российской территории.

Вечером 28 сентября Джей Ди Вэнс сказал, что американские власти допускают поставки крылатых ракет Tomahawk странам НАТО. После покупки те смогут передать их Украине.

