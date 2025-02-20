Военный эксперт Литовкин объяснил, зачем ВСУ наступать на Брянскую область

Украинская армия планирует наступление на Брянскую область. Так Киев хочет показать, что может справиться без поддержки США, сообщил РИАМО военный эксперт Виктор Литовкин.

«Они хотят показать, что еще сильны, что могут обходиться без американцев, что они крутые перцы и так далее. Им нужно, чтобы о них писали, говорили, чтобы Украина не исчезала с информационной повестки. И показать, что Россия не в состоянии себя защитить», — сказал Литовкин.

Он добавил, что главный аргумент со стороны Украины, что война идет на российских территориях — в Донецкой, Луганской, Курской, Запорожской и Херсонской областях.

«Такого нападения ожидать, безусловно, стоит. Конечно, надо сохранять бдительность по этому поводу, но чего они добьются — непонятно. Раз все об этом пишут, значит и наши командиры это знают, так что встретят как положено. Резкая риторика Трампа относительно помощи, конечно, сильно мешает, но пока Европа и другие страны их поддерживают, у них еще есть ресурсы», — отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что солдаты украинской армии маскируются под мирных жителей и занимают дома возле границы с Брянской областью. Они готовят плацдарм для наступления на российский регион.