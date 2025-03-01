сегодня в 12:22

Минобороны сообщило о вытеснении ВСУ из населенных пунктов Скудное и Бурлацкое

Подразделения группировки войск «Восток» успешно выполнили очередную боевую задачу. Слаженными действиями они сумели освободить от присутствия представителей киевского режима сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны .

Речь идет о населенных пунктах Скудное и Бурлацкое. Теперь они находятся под контролем российских военных.

Бойцы Вооруженных сил России продолжают укреплять свои позиции в зоне соприкосновения и достигать целей, поставленных на специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что российские военные также продолжают ликвидировать украинские формирования в Курской области. За сутки они уничтожили более 240 бойцов противника.