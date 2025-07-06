В Москве массовое ДТП спровоцировало пробку на Люблинской улице
Сразу несколько автомобилей попали в аварию на Люблинской улице в районе дома № 88 в Москве. На месте происшествия образовалась пробка, работают оперативные службы, об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Предварительно известно, что авария произошла в районе дома № 88. Согласно сервису «Яндекс Карты», из-за ДТП образовался затор на перекрестке Люблинской улицы с улицами Нижнее поле и Верхнее поле.
Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не усугублять ситуацию.
Все обстоятельства случившегося выясняются. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.