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В Москве массовое ДТП спровоцировало пробку на Люблинской улице

Сразу несколько автомобилей попали в аварию на Люблинской улице в районе дома № 88 в Москве. На месте происшествия образовалась пробка, работают оперативные службы, об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

Предварительно известно, что авария произошла в районе дома № 88. Согласно сервису «Яндекс Карты», из-за ДТП образовался затор на перекрестке Люблинской улицы с улицами Нижнее поле и Верхнее поле.

Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не усугублять ситуацию.

Все обстоятельства случившегося выясняются. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.