Российские военные за сутки ликвидировали более 240 бойцов ВСУ в Курской области

Военнослужащие России продолжают ликвидировать украинские формирования на территории Курской области. За последние сутки они успешно отразили 4 вражеские контратаки и уничтожили более 240 бойцов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боев силы группировки «Север» успешно освободили Новую Сорочину и отразили 4 контратаки ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике. В районе 12 населенных пунктов — Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, 1-го Княжьего, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного — были разгромлены крупные соединения ВСУ, включая тяжелую механизированную бригаду, 5 мехбригад, мотопехотную и штурмовую бригады, 2 десантно-штурмовые бригады, 22 бригады теробороны, а также 2 штурмовых полка.

В ходе военной операции на территории Сумской области силами артиллерии и авиационных подразделений были нанесены точечные удары по позициям противника. Операция охватила широкий спектр населенных пунктов, включая Сумы, Юнаковку, Хотень, Новенькое и другие стратегические точки региона.

В результате противник понес существенные потери в технике и живой силе. По итогам последних суток военные РФ вывели из строя значительное количество военной техники ВСУ: 4 артустановки, бронетранспортер, 22 единицы автомобильной техники и 12 бронемашин. Кроме того, безвозвратные потери личного состава противника превысили 240 человек.

Особенно интенсивные боевые действия развернулись в районах Викторовки, Горналя, Олешни, Локни и прилегающих территорий. Масштабная операция затронула также населенные пункты Мартыновка, Меловой, Николаевка и Черкасская Конопелька.

В плен добровольно сдался один украинский военный. Еще противник лишился 3 хранилищ с боеприпасами, 7 командных пунктов управления БПЛА, самоходной артиллерийской установки «Богдана», 6 минометных систем и комплекса радиолокационной разведки. Также были выведены из строя 2 установки для ведения радиоэлектронной борьбы.