Военкор Радов: ВСУ снова пытались зайти в Белгородскую область
Фото - © РИА Новости
Украинские войска снова предприняли попытку зайти на территорию Краснояружского района Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл военный корреспондент Анатолий Радов.
Украинские боевики есть в Поповке Белгородской области. Также противник предпринимает попытки просочиться маленькими группами в Демидовку.
Однако рядом с населенном пунктом боевиков ВСУ почти сразу уничтожают российские войска.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке беспилотника получил ранения мирный житель.