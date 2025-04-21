сегодня в 15:04

Военкор Радов: ВСУ снова пытались зайти в Белгородскую область

Украинские войска снова предприняли попытку зайти на территорию Краснояружского района Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл военный корреспондент Анатолий Радов.

Украинские боевики есть в Поповке Белгородской области. Также противник предпринимает попытки просочиться маленькими группами в Демидовку.

Однако рядом с населенном пунктом боевиков ВСУ почти сразу уничтожают российские войска.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке беспилотника получил ранения мирный житель.