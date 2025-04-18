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В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель

В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Ранение получил водитель.

Пострадавшего госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Добрый рассказал, что в Суджанском районе Курской области, после того как территория была освобождена от ВСУ, обнаружили тело девочки, предположительно, 10 лет, с отрубленной головой.