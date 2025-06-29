Военкор Поддубный: ВСУ потеряли еще один американский истребитель F-16
Фото - © Пуничева Татьяна / Фотобанк Лори
Украинские боевики утратили еще один истребитель американского производства F-16 и профессионального летчика, который им управлял. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ соседней страны сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Истребителем управлял летчик 1-го класса Максим Устименко.
Во время боевого вылета F-16 был значительно поврежден. Район, где уничтожили самолет, пока неизвестен.
Ранее компания «Форэс» выполнила обещание и выплатила 15 млн рублей группе из 12 российских военных, которые участвовали в уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Была проведена торжественная церемония вручения денежных сертификатов.