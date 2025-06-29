Военкор Поддубный: ВСУ потеряли еще один американский истребитель F-16

Спецоперация
Пуничева Татьяна / Фотобанк Лори

Фото - © Пуничева Татьяна / Фотобанк Лори

Украинские боевики утратили еще один истребитель американского производства F-16 и профессионального летчика, который им управлял. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ соседней страны сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Истребителем управлял летчик 1-го класса Максим Устименко.

Во время боевого вылета F-16 был значительно поврежден. Район, где уничтожили самолет, пока неизвестен.

Ранее компания «Форэс» выполнила обещание и выплатила 15 млн рублей группе из 12 российских военных, которые участвовали в уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Была проведена торжественная церемония вручения денежных сертификатов.