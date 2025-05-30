12 российских военных получили 15 млн рублей за уничтожение первого F-16

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Компания «Форэс» выполнила своё обещание и выплатила 15 миллионов рублей группе из 12 российских военнослужащих, участвовавших в ликвидации первого американского истребителя F-16 в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС .

Торжественная церемония вручения денежных сертификатов прошла 29 мая 2025 года на приграничной территории при участии командования.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании Сергей Шмотьев анонсировал вознаграждение за уничтожение первого F-16, а также напомнил о существующих выплатах за подбитую западную бронетехнику.

С начала СВО «Форэс» направил на поддержку российских вооружённых сил 237,7 млн рублей, которые были использованы для закупки техники, средств связи, систем РЭБ, тепловизоров, медикаментов и эвакуационного оборудования. Кроме того, в зону боевых действий уже поставлено более 500 тонн медицинских изделий и препаратов.

Этот случай стал первым подтверждённым уничтожением F-16 в ходе спецоперации.