сегодня в 19:02

Военкор Поддубный: битва за Купянск шла три года

Российские войска три года вели тяжелейшие бои за Купянск. В результате наступательных действий им удалось занять важнейший логистический узел и опорный пункт ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

По его данным, в Купянске украинские военные совершили множество преступлений. Поддубный привел в пример опубликованное в 2022 году страшное видео со зверствами ВСУ.

В кадре были запечатлены убитые мирные жители. Их тела сбрасывали в яму. По словам военкора, таким способом украинские бойцы расправлялись со «сторонниками русского мира».

Поддубный уточнил, что всего ВС РФ ликвидировали в Купянске тысячи военных ВСУ. Сейчас подразделения группировки войск «Запад» зачищают городскую черту, где еще остались небольшие очаги сопротивления украинских военных.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ об освобождении Купянска. За время боев за город погибли около 3,2 тыс. солдат украинской армии.

