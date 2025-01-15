Военкор Котенок: российские войска зашли в Котлино

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ВС РФ проводят бои с украинскими силами на южной окраине поселка Котлино, который находится на юго-западе от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Российские войска продвинулись на красноармейском направлении. Они уже зашли в Котлино, на юге населенного пункта начались бои.

ВС РФ продвинулись на окраине в селе Зверево. Они держат путь к дамбе.

Российские войска также успешно наступают в направлении Чунишино. Кроме того, они активно атакуют противника в районе Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного Второго — Барановки.

Между тем продолжаются бои за установление контроля над трассой Т 0504. ВСУ предпринимают попытки контратаковать. Для этого они используют бронетехнику.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. Была уничтожена живая сила и техника противника.