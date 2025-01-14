Российские войска взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное. Нескучное освободили бойцы группировки войск «Восток», Терны — военные из группы «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

В зоне ответственности «Запада» за сутки уничтожены до 600 украинских военных, 4 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 3 склада с боеприпасами и западная военная техника. Военные из «Восточной» группы ликвидировали до 220 бойцов ВСУ и уничтожили польскую артиллерийскую установку Krab.

По данным министерства обороны, ночью Украина попыталась атаковать объекты в Брянской области, применив 31 беспилотник и 12 ракет Storm Shadow и ATACMS. Все воздушные цели были уничтожены российскими войсками, разрушений и жертв нет.

За прошедшие сутки также были уничтожены две британские ракеты Storm Shadow над акваторией Черного моря.