Украинская армия ночью атаковала Брянскую область с использованием 6 баллистических ракет ATACMS, 6 британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотника. Все вражеские ракеты и дроны были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате отражения массированной атаки по объектам в Брянской области никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, заявили в министерстве.

«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», — добавило оборонное ведомство.

Кроме того, за минувшие сутки над Черным морем сбили еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной атаке беспилотников в наступившем году. На территории страны сбили более 200 украинских дронов.