Брянскую область атаковали 12 ракет ATACMS и Storm Shadow — Минобороны
Украинская армия ночью атаковала Брянскую область с использованием 6 баллистических ракет ATACMS, 6 британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотника. Все вражеские ракеты и дроны были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В результате отражения массированной атаки по объектам в Брянской области никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, заявили в министерстве.
«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», — добавило оборонное ведомство.
Кроме того, за минувшие сутки над Черным морем сбили еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной атаке беспилотников в наступившем году. На территории страны сбили более 200 украинских дронов.