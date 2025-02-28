Военком раскрыл, заплатят ли за контракт на СВО в случае перемирия

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, сможет ли военный получить выплату за заключение контракта, если подпишет его, но спецоперация завершится. По его словам, доброволец «однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы», сообщает UfaTime .

В последние полмесяца в Башкортостане стал активнее проходить набор на контрактную службу в войска. В местном военкомата увеличение числа желающих попасть на СВО объяснили ожиданиями, что конфликт может вскоре завершиться.

Военком Блажевич отметил, что согласно закону контрактник получает выплату за подписание договора с Минобороны и отправку в зону военной операции. По его словам, такой регламент имеет силу до тех пор, «пока президент не остановит» СВО.

«Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, на какой стадии заключен контракт, как будут дальше развиваться события и сколько дней он пробудет в зоне СВО», — сказал комиссар.

Подробнее о том, какие выплаты положены за заключение контракта с Минобороны в Московской области, читайте в статье РИАМО.