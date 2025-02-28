Военком раскрыл, заплатят ли за контракт на СВО в случае перемирия
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Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, сможет ли военный получить выплату за заключение контракта, если подпишет его, но спецоперация завершится. По его словам, доброволец «однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы», сообщает UfaTime.
В последние полмесяца в Башкортостане стал активнее проходить набор на контрактную службу в войска. В местном военкомата увеличение числа желающих попасть на СВО объяснили ожиданиями, что конфликт может вскоре завершиться.
Военком Блажевич отметил, что согласно закону контрактник получает выплату за подписание договора с Минобороны и отправку в зону военной операции. По его словам, такой регламент имеет силу до тех пор, «пока президент не остановит» СВО.
«Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, на какой стадии заключен контракт, как будут дальше развиваться события и сколько дней он пробудет в зоне СВО», — сказал комиссар.
Подробнее о том, какие выплаты положены за заключение контракта с Минобороны в Московской области, читайте в статье РИАМО.