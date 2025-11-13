Военэксперт Кнутов: Россия обгоняет весь мир с беспилотными войсками
Фото - © РИА Новости
Россия совершила прорыв в военной сфере, используя беспилотные системы в воздухе, на земле и под водой, что кардинально изменило расстановку сил. Благодаря Войскам беспилотных систем (ВБС), Россия обгоняет весь мир, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом сообщает Общественное Телевидение России.
По указанию президента Владимира Путина, формирование ВБС началось в декабре 2024 года, о чем ранее заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул необходимость улучшения характеристик дронов, включая увеличение дальности, автономности и защиты от помех. В августе 2024 года на базе боевого подразделения беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
Создание нового рода войск необходимо для планирования и целенаправленного развития БПЛА. На данный момент военным требуется структура, способная напрямую управлять подразделениями беспилотной авиации и системно обучать специалистов. Это позволит централизовать поставки вооружения и комплектующих, объяснил Кнутов в интервью ОТР.
«Это процесс, который, честно говоря, давно назрел, и создание подобного рода войск являлось уже необходимым, наверное, год, это точно. То, что такое решение состоялось, это очень позитивный момент. На Украине есть род войск беспилотной авиации, а теперь уже есть еще один род войск — беспилотной авиации ПВО», — обратил внимание военэксперт.
Централизованное командование способствует созданию единой системы обучения, включая открытие училищ и специализированных школ для подготовки операторов дронов, что устраняет зависимость от инициативных подходов. ВБС обеспечивают обмен передовым опытом и тактическими приемами, а также профессиональную подготовку военных с учетом последних достижений. Это еще способствует налаживанию оперативной связи с предприятиями.
«Главная только проблема, с которой сейчас столкнется новый род войск, это как сохранить взаимодействие операторов непосредственно с боевыми подразделениями на фронте. Это будет проблема, но я думаю, что благодаря длительному боевому опыту и тем связям, которые сложились между операторами дронов и непосредственно штурмовиками, ее удастся решить. Все остальное, на мой взгляд, носит позитивный характер», — добавил эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.