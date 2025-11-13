Военэксперт Кнутов: Россия обгоняет весь мир с беспилотными войсками

Россия совершила прорыв в военной сфере, используя беспилотные системы в воздухе, на земле и под водой, что кардинально изменило расстановку сил. Благодаря Войскам беспилотных систем (ВБС), Россия обгоняет весь мир, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом сообщает Общественное Телевидение России .

По указанию президента Владимира Путина, формирование ВБС началось в декабре 2024 года, о чем ранее заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул необходимость улучшения характеристик дронов, включая увеличение дальности, автономности и защиты от помех. В августе 2024 года на базе боевого подразделения беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Создание нового рода войск необходимо для планирования и целенаправленного развития БПЛА. На данный момент военным требуется структура, способная напрямую управлять подразделениями беспилотной авиации и системно обучать специалистов. Это позволит централизовать поставки вооружения и комплектующих, объяснил Кнутов в интервью ОТР.

«Это процесс, который, честно говоря, давно назрел, и создание подобного рода войск являлось уже необходимым, наверное, год, это точно. То, что такое решение состоялось, это очень позитивный момент. На Украине есть род войск беспилотной авиации, а теперь уже есть еще один род войск — беспилотной авиации ПВО», — обратил внимание военэксперт.

Централизованное командование способствует созданию единой системы обучения, включая открытие училищ и специализированных школ для подготовки операторов дронов, что устраняет зависимость от инициативных подходов. ВБС обеспечивают обмен передовым опытом и тактическими приемами, а также профессиональную подготовку военных с учетом последних достижений. Это еще способствует налаживанию оперативной связи с предприятиями.

«Главная только проблема, с которой сейчас столкнется новый род войск, это как сохранить взаимодействие операторов непосредственно с боевыми подразделениями на фронте. Это будет проблема, но я думаю, что благодаря длительному боевому опыту и тем связям, которые сложились между операторами дронов и непосредственно штурмовиками, ее удастся решить. Все остальное, на мой взгляд, носит позитивный характер», — добавил эксперт.

